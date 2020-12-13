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ЦСКА упустил победу над "Уралом" на последней минуте матча

Матч в Москве против екатеринбургского клуба завершился со счётом 2:2.

13 декабря 2020, 18:19

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уралом" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:2. У армейцев голы забили Илья Шкурин и Никола Влашич с пенальти.

У екатеринбургской команды отличились Андрей Егорычев и Игорь Калинин.

При этом в начале второго тайма гости поля остались в меньшинстве из-за удаления Павла Погребняка, а в компенсированное арбитром время красную карточку получил игрок ЦСКА Шкурин.

Теперь команда Виктора Гончаренко с 34 очками занимает третью строчку, а у "Урала" 12-е место (20).

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У железнодорожников один гол не засчитали, а также Миранчук не реализовал пенальти.

В параллельном матче "Ростов" обыграл "Ахмат" с минимальным счётом 1:0.

РПЛ. 18-й тур

ЦСКА — "Урал" — 2:2

Голы: Шкурин 12' (1:0), Егорычев 31' (1:1), Влашич 60' (2:1), Калинин 89' (2:2)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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