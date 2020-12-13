ЦСКА упустил победу над "Уралом" на последней минуте матча
Матч в Москве против екатеринбургского клуба завершился со счётом 2:2.
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уралом" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:2. У армейцев голы забили Илья Шкурин и Никола Влашич с пенальти.
У екатеринбургской команды отличились Андрей Егорычев и Игорь Калинин.
При этом в начале второго тайма гости поля остались в меньшинстве из-за удаления Павла Погребняка, а в компенсированное арбитром время красную карточку получил игрок ЦСКА Шкурин.
Теперь команда Виктора Гончаренко с 34 очками занимает третью строчку, а у "Урала" 12-е место (20).
"Краснодар" вынес "Локомотив", забив 5 безответных головУ железнодорожников один гол не засчитали, а также Миранчук не реализовал пенальти.
В параллельном матче "Ростов" обыграл "Ахмат" с минимальным счётом 1:0.
РПЛ. 18-й тур
ЦСКА — "Урал" — 2:2
Голы: Шкурин 12' (1:0), Егорычев 31' (1:1), Влашич 60' (2:1), Калинин 89' (2:2)
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