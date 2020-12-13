"Краснодар" вынес "Локомотив", забив 5 безответных голов
У железнодорожников один гол не засчитали, а также Миранчук не реализовал пенальти.
Фото ФК "Локомотив"
Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и "Локомотивом" завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0. У "быков" голы забили Виктор Классон, Реми Кабелла, Магомед-Шапи Сулейманов, а также дубль оформил Маркус Берг.
"Локомотив" выглядел растерянным, а во втором тайме просто провалил всю игру. Правда, забить шансы были, но первый гол отменил VAR, а затем лидер команды Антон Миранчук не реализовал пенальти.
Таким образом, команда Мурада Мусаева с 27-ю очками занимает восьмое место, а подопечные Марко Николича находятся на строчку выше (28).
РПЛ. 18-й тур
"Краснодар" — "Локомотив" — 5:0
Голы: Классон 9' (1:0), Кабелла 11' (2:0), Берг 75' (3:0), Сулейманов 81' (4:0), Берг 85' (5:0)
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