"Краснодар" вынес "Локомотив", забив 5 безответных голов

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и "Локомотивом" завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0. У "быков" голы забили Виктор Классон, Реми Кабелла, Магомед-Шапи Сулейманов, а также дубль оформил Маркус Берг.

"Локомотив" выглядел растерянным, а во втором тайме просто провалил всю игру. Правда, забить шансы были, но первый гол отменил VAR, а затем лидер команды Антон Миранчук не реализовал пенальти.

Таким образом, команда Мурада Мусаева с 27-ю очками занимает восьмое место, а подопечные Марко Николича находятся на строчку выше (28).

РПЛ. 18-й тур "Краснодар" — "Локомотив" — 5:0 Голы: Классон 9' (1:0), Кабелла 11' (2:0), Берг 75' (3:0), Сулейманов 81' (4:0), Берг 85' (5:0)