Это фиаско, братан! Тони Фергюсон вновь проиграл в UFC

Одним из самых ожидаемых поединков турнира в США стал бой в лёгком весе между обладателями множества бонусов за выступления вечера Тони Фергюсоном и Чарльзом Оливейрой.

Ещё несколько месяцев назад Эль Кукуй являлся самым заклятым и желанным соперником для Хабиба Нурмагомедова, но поражение в бою с Джастином Гейджи перечеркнуло надежды фанатов увидеть эту схватку мечты. Поклонники Тони, конечно же, надеялись, что осечка во встрече с Хайлайтом была случайностью и истинный уровень их любимца действительно запредельный. Ответ на вопрос, так ли это на самом деле, должен был дать итог поединка с бразильцем. Увы, он оказался неутешительным.

Чарльз попросту деклассировал американца, продемонстрировав большие пробелы Фергюсона в борьбе. На протяжении всех трёх раундов Оливейра без видимого сопротивления переводил соперника в партер, успешно контролируя Эль Кукуя на земле. Тони не смог продемонстрировать абсолютно ничего из своего богатого арсенала, став попросту тряпичной куклой для южноамериканца. Страшно представить, что с таким Тони сделал бы Хабиб в потенциальном бою…

Это настоящее фиаско для Фергюсона. Американский боец с треском выпадает из титульной гонки, и в случае ещё одного поражения не исключено, что повторит недавнюю судьбу таких ветеранов, как Андерсон Силва и Йоэль Ромеро, лишившись контракта с UFC…

А на улице Оливейры настоящий праздник. 31-летний бразилец одержал восьмую победу подряд в восьмиугольнике (семь досрочно), и сложно назвать более железобетонного претендента на пояс чемпиона, нежели Чарльза. Сейчас этот парень выглядит предпочтительнее, чем весь перебитый Хабибом цвет лёгкого веса в лице Гейджи, Макгрегора и Пуарье…

Порадовал всю Киргизию сегодня Рафаэль Физиев. Атаман одержал третью победу подряд в UFC, нокаутировав сегодня топового соперника из Бразилии Ренато Карнейро. Развязка интригующего поединка наступила уже в первом раунде: Рафаэль прекрасно исполнил боксёрскую "троечку", наглухо нокаутировав оппонента. Победа над столь именитым соперником открывает перед Физиевым большие перспективы. Любопытно, кого следующим вскормят Атаману…

Аналогичным образом заявил о себе на весь мир и французский тяжеловес Сирил Гейн. Делающий только первые шаги в смешанных единоборствах парижанин никогда ещё не встречался в октагоне с противниками такого уровня, как Жуниор дус Сантус. Экс-чемпион UFC из Бразилии провёл в ММА в пять раз больше поединков, пройдя в этом бизнесе, так сказать, огонь, воду и медные трубы. Но опыт и статус нисколько не смутили 30-летнего европейца, проведшего сегодня образцово-показательное выступление. В первом раунде Гейн продемонстрировал прекрасный футворк, разбивая противника классическими ударами голенью из тайского бокса. Во втором раунде всё было кончено… Сирил в одной из атак вынудил Жуниора прижаться к сетке, завершив действие хлёстким невидимым ударом локтя в район уха. Больше панчей не потребовалось.

Французский спортсмен один из самых перспективных тяжей на планете, обладающий филигранной ударной техникой, физической мощью, выносливостью и лёгкостью передвижения, которому могут позавидовать даже легковесы. Сам Сирил горит желанием в скорейшем будущем встретиться с другим "монстром" из Франции Франсисом Нганну. Оба бойца когда-то тренировались у одного тренера, но со временем действующая звезда UFC покинула этот зал, оставив о себе не очень приятное впечатление…

Красивейшим нокаутом сегодня отметился американский проспект Кевин Холланд. Противником техасца стал легендарный бразильский джитсер Роналду Соуза. Аллигатор, несмотря на возраст, а ему уже 41 год, всё ещё остаётся угрозой для средневесов лиги, но совладать с Кевином бразильцу не удалось. Соуза уверенно начал схватку, переведя соперника на канвас, но это стало началом конца для ветерана… Лёжа на спине, Холланд умудрился со словами "я давно об этом мечтал" нокаутировать противника. Безусловно, один из самых ярчайших нокаутов в истории промоушена!

Kevin Holland (-115 ML) with an UNREAL TKO

pic.twitter.com/N3q5FDfFRG — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) December 13, 2020

После фееричного выступления темнокожий американец бросил вызов Хамзату Чимаеву, предложив бойцу из Швеции скрестить перчатки уже через неделю.

Главное событие шоу — бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе между Дэйвисоном Фигейреду и Брэндоном Морено — обошёлся без досрочного финиша, но, безусловно, надолго запомнится зрителям.

На протяжении 25-минутной схватки чемпион и претендент работали без тормозов, пытаясь изо всех сил прикончить друг друга. Результатом всего этого действия стало признание Даны Уайта, что это, возможно, лучший бой в истории наилегчайшего дивизиона. Такой прыти от Брэндона никто не ожидал, но претендент показал настоящий дух мексиканских ацтеков, идя вперёд и вперёд, словно вообще не чувствуя ударов и боли. Было заметно, что бразилец шокирован стойкостью своего соперника и победа над таким оппонентом особенно ценна… Но победы не случилось.

Судьи итогом данного блокбастера признали ничью. Фигейреду не победил, но пояс остался на его талии… Вполне предсказуемо, что следующая защита титула пройдёт также против этого мексиканского воина, напомнившего сегодня своих легендарных соотечественников — Эрика Моралеса и Марко Антонио Барреру.

Результаты турнира

Главный кард:​

Сирил Гейн победил Жуниора дус Сантуса техническим нокаутом во втором раунде (2:34).​

Кевин Холланд нокаутировал Роналдо Соузу в первом раунде (1:45).​

Маккензи Дерн победила Вирну Яндиробу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).​

Чарльз Оливейра победил Тони Фергюсона единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26).​

Главный бой вечера:​

Поединок между Дейвисоном Фигейреду и Брэндоном Морено завершился ничьей большинством судейских голосов (47-46 Фигейреду, 47-47, 47-47).

Предварительный кард:

Чейз Хупер победил Питера Барретта болевым приёмом на ногу в третьем раунде (3:02).​

Тиша Торрес победила Сэм Хьюз техническим нокаутом в первом раунде (5:00).​

Гэвин Такер победила Билли Куарантилло единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).​

Рафаэль Физиев нокаутировал Ренато Мойкано в первом раунде (4:05).​

Каб Свонсон нокаутировал Дэниела Пинеду во втором раунде (1:52).