"Спартак" на выезде победил "Сочи" и подвинул в турнирной таблице "Йокерит"

Столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде обыграл "Сочи" — 4:3.

Спартаковцы ударно провели первый отрезок игры, отгрузив "леопардам" три безответные шайбы, две из которых были забиты в неравных составах. Открыл счёт в середине периода нападающий Сергей Широков.

Спустя пять минут форвард Михаил Котляревский удвоил преимущество гостей, а когда до первого перерыва оставалось десять секунд, защитник Яков Рылов вколотил третью шайбу москвичей.

Второй период сложился для хозяев льда более удачно. Сочинцы на четвёртой минуте усилиями защитника Даниила Мироманова отыграли один гол, однако менее чем через две минуты спартаковский нападающий Илья Талалуев вернул своей команде преимущество в три шайбы.

Несмотря на грустные для команды Евгения Ставровского 1:4, его подопечные продолжили искать счастья у чужих ворот и были вознаграждены за это голом в исполнении Игоря Руденкова, который форвард забил при игре в большинстве.

В заключительном периоде перед спартаковцами стояла задача удержать добытое ранее преимущество, и красно-белые с ней неплохо справились, хоть и заставили своих болельщиков изрядно понервничать: на экваторе периода защитник "Сочи" Юрий Александров сократил счёт до минимума (3:4), оставшийся неизменным до финальной сирены.

Благодаря этой победе "Спартак" поднимается на седьмое место в Западной конференции, обойдя на один балл (40 очков) финский "Йокерит", который сегодня в Казани крупно уступил "Ак Барсу" (1:4).

Следующую игру "Спартак" проведёт в Москве 22 декабря против казанского "Ак Барса". "Леопарды" на день раньше в Риге сыграют с "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сочи" — "Спартак" — 3:4 (0:3; 2:1; 1:0)

"Ак Барс" — "Йокерит" — 4:1 (2:0; 0:0; 2:1)

"Металлург" — "Автомобилист" — 0:4 (0:2; 0:2; 0:0)

"Нефтехимик" — "Динамо" М — 2:3 (0:1; 1:0; 1:2)