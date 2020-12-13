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Очевидцев напугали странные хлопки из "майбаха" в центре Москвы

Пока не ясно, были это выстрелы или просто петарды.

13 декабря 2020, 18:24
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Очевидцы сообщили о странных хлопках в центре российской столицы. Полиция разыскивает автомобиль, информация о пострадавших не поступала. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

По словам источника в правоохранительных органах, хлопки были слышны из автомобиля Maybach. Не исключено, что неизвестные запустили петарды. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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