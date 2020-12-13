Очевидцев напугали странные хлопки из "майбаха" в центре Москвы
Пока не ясно, были это выстрелы или просто петарды.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Очевидцы сообщили о странных хлопках в центре российской столицы. Полиция разыскивает автомобиль, информация о пострадавших не поступала. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.
По словам источника в правоохранительных органах, хлопки были слышны из автомобиля Maybach. Не исключено, что неизвестные запустили петарды. Обстоятельства случившегося выясняются.
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