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В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве юноши, тело которого нашли в мусорном контейнере

Им предъявят обвинения.

13 декабря 2020, 17:56

В Кировском районе Ленинградской области оперативники задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве 20-летнего молодого человека. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по региону. Тело погибшего было найдено в Шлиссельбурге в одном из мусорных контейнеров.

По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", речь идёт о хорошо известных местной полиции пьяницах. Дебоширов засекли камеры видеонаблюдения в день расправы, а задержали после звонка соседки, заметившей, что они вернулись домой.

В настоящее время задержанных допрашивает следователь. Им планируют предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

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Совершив злодеяние, преступник пустился в бега, но его настигли правоохранители.

Напомним, на теле погибшего зафиксированы множественные колото-резаные раны шеи, грудной клетки и конечностей, а само оно было завёрнуто в покрывало.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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