В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве юноши, тело которого нашли в мусорном контейнере
Им предъявят обвинения.
В Кировском районе Ленинградской области оперативники задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве 20-летнего молодого человека. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по региону. Тело погибшего было найдено в Шлиссельбурге в одном из мусорных контейнеров.
По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", речь идёт о хорошо известных местной полиции пьяницах. Дебоширов засекли камеры видеонаблюдения в день расправы, а задержали после звонка соседки, заметившей, что они вернулись домой.
В настоящее время задержанных допрашивает следователь. Им планируют предъявить обвинения и избрать меру пресечения.
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Напомним, на теле погибшего зафиксированы множественные колото-резаные раны шеи, грудной клетки и конечностей, а само оно было завёрнуто в покрывало.
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