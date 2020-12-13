"Не мог сам держать текст". Коллега рассказала о тяжёлых болезнях "голоса Парада Победы"

Последние два года советский и российский актёр, диктор протокольных мероприятий президента РФ Евгений Хорошевцев практически не работал из-за ухудшения состояния здоровья. После операции на позвоночнике ему диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом телеканалу "360" рассказала его коллега Анна Шатилова.

— Последние два года он не работал, потому что он заболел. Вы понимаете, он сделал операцию на позвоночнике, и после этого к нему привязался Паркинсон. Когда мы с ним последний раз работали 7 ноября, Паркинсон был таким сильным, что он не мог сам держать текст, и редакторы держали перед ним текст, — поделилась диктор.

Шатилова отметила, что Евгений Александрович был человеком с характером, справедливым и весёлым. По её словам, сейчас выразительные голоса в России в дефиците.

Напомним, "голос Парада Победы" Евгений Хорошевцев умер на 77-м году жизни от последствий заражения коронавирусом. На фоне инфекции у него развилась сердечная недостаточность. Народный артист озвучивал все протокольные мероприятия с участием президента России. Его учителем был легендарный советский диктор Юрий Левитан.