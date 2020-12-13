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"Не мог сам держать текст". Коллега рассказала о тяжёлых болезнях "голоса Парада Победы"

Хорошевцев умер от последствий коронавируса.

13 декабря 2020, 17:26
<p>Евгений Хорошевцев. Фото © ТАСС / Юрий Машков</p>

Евгений Хорошевцев. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Последние два года советский и российский актёр, диктор протокольных мероприятий президента РФ Евгений Хорошевцев практически не работал из-за ухудшения состояния здоровья. После операции на позвоночнике ему диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом телеканалу "360" рассказала его коллега Анна Шатилова.

Последние два года он не работал, потому что он заболел. Вы понимаете, он сделал операцию на позвоночнике, и после этого к нему привязался Паркинсон. Когда мы с ним последний раз работали 7 ноября, Паркинсон был таким сильным, что он не мог сам держать текст, и редакторы держали перед ним текст, — поделилась диктор.

Шатилова отметила, что Евгений Александрович был человеком с характером, справедливым и весёлым. По её словам, сейчас выразительные голоса в России в дефиците.

Напомним, "голос Парада Победы" Евгений Хорошевцев умер на 77-м году жизни от последствий заражения коронавирусом. На фоне инфекции у него развилась сердечная недостаточность. Народный артист озвучивал все протокольные мероприятия с участием президента России. Его учителем был легендарный советский диктор Юрий Левитан.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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