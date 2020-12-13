Трое школьников провалились под лёд в Краснодарском крае. Один из них погиб

Трое школьников провалились под лёд водоёма в городе Тихорецке Краснодарского края. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

— Трое подростков в возрасте 12 и 13 лет вышли на лёд пруда в городе Тихорецке. Во время прогулки малолетние провалились под лёд, — уточнили в ведомстве.

13-летний мальчик погиб, а его друзья выбрались из воды самостоятельно, они находятся под наблюдением врачей. По факту гибели ребёнка проводится доследственная проверка.

Ранее Лайф сообщал, что в Нижегородской области УАЗ провалился под лёд после того, как выехал на озеро. В результате один человек погиб.