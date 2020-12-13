Трое школьников провалились под лёд в Краснодарском крае. Один из них погиб
Его приятелям удалось самостоятельно выбраться на берег.
Фото © Pixabay
Трое школьников провалились под лёд водоёма в городе Тихорецке Краснодарского края. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
— Трое подростков в возрасте 12 и 13 лет вышли на лёд пруда в городе Тихорецке. Во время прогулки малолетние провалились под лёд, — уточнили в ведомстве.
В ХМАО пришла в сознание шестилетняя девочка, спасённая из провалившейся под лёд машиныРаботы на месте происшествия продолжаются.
13-летний мальчик погиб, а его друзья выбрались из воды самостоятельно, они находятся под наблюдением врачей. По факту гибели ребёнка проводится доследственная проверка.
Ранее Лайф сообщал, что в Нижегородской области УАЗ провалился под лёд после того, как выехал на озеро. В результате один человек погиб.
Выбор редакции
Моржи из Кемерова встали на коньки и вышли на лёд в минус 15 — видео
Молодая жена Петросяна поделилась фото с подросшим сыном, и подписчики умилились
Легковушку смяло при столкновении с фурой в Кировской области, три человека погибли
Миротворцы сообщили о стабилизации ситуации в Карабахе
В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве юноши, тело которого нашли в мусорном контейнере
Комментариев: 0