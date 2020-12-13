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Трое школьников провалились под лёд в Краснодарском крае. Один из них погиб

Его приятелям удалось самостоятельно выбраться на берег.

13 декабря 2020, 16:44

Фото © Pixabay

Трое школьников провалились под лёд водоёма в городе Тихорецке Краснодарского края. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трое подростков в возрасте 12 и 13 лет вышли на лёд пруда в городе Тихорецке. Во время прогулки малолетние провалились под лёд, — уточнили в ведомстве.

В ХМАО пришла в сознание шестилетняя девочка, спасённая из провалившейся под лёд машины

В ХМАО пришла в сознание шестилетняя девочка, спасённая из провалившейся под лёд машины

Работы на месте происшествия продолжаются.

13-летний мальчик погиб, а его друзья выбрались из воды самостоятельно, они находятся под наблюдением врачей. По факту гибели ребёнка проводится доследственная проверка.

Ранее Лайф сообщал, что в Нижегородской области УАЗ провалился под лёд после того, как выехал на озеро. В результате один человек погиб.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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