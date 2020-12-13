Снег и дождь превратили Белгород в бесплатный каток — видео
Некоторые жители решили передвигаться по улицам на коньках.
Видео © VK / "Белгород — это интересно", телеграм-канал "Белгород № 1"
Ночной снег с дождём превратил Белгород в настоящий каток. Подписчик паблика "Белгород — это интересно" прислал видео, на котором передвигается по городу на зимнем "транспорте" — коньках.
Затруднения возникли и у водителей — дороги заледенели. Так, в посёлке Комсомольском водители автобусов не стали дожидаться помощи коммунальщиков и сами посыпали дорогу песком, передаёт телеграм-канал "Белгород № 1".
— Сплошной лёд, нельзя проехать, — комментирует автор одного из роликов.
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