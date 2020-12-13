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Снег и дождь превратили Белгород в бесплатный каток — видео

Некоторые жители решили передвигаться по улицам на коньках.

13 декабря 2020, 16:23

Видео © VK / "Белгород — это интересно", телеграм-канал "Белгород № 1"

Ночной снег с дождём превратил Белгород в настоящий каток. Подписчик паблика "Белгород — это интересно" прислал видео, на котором передвигается по городу на зимнем "транспорте" — коньках.

Затруднения возникли и у водителей — дороги заледенели. Так, в посёлке Комсомольском водители автобусов не стали дожидаться помощи коммунальщиков и сами посыпали дорогу песком, передаёт телеграм-канал "Белгород № 1".

Сплошной лёд, нельзя проехать, — комментирует автор одного из роликов.

  • Фото © VK-паблик "Белгород — это интересно"
    Фото © VK-паблик "Белгород — это интересно"
  • Фото © VK-паблик "Белгород — это интересно"
    Фото © VK-паблик "Белгород — это интересно"
  • Фото © VK-паблик "Белгород — это интересно"
    Фото © VK-паблик "Белгород — это интересно"
  • Фото © VK-паблик "Белгород — это интересно"
    Фото © VK-паблик "Белгород — это интересно"

Фото © VK-паблик "Белгород — это интересно"

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Николай Абрамов
Николай Абрамов

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