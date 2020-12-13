Подросток в Новосибирске впал в кому после конфликта с продавцом

В Новосибирске подросток получил тяжёлую травму головы в результате конфликта с продавцом магазина. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По предварительной информации, двое несовершеннолетних катались на сноубордах около магазина "Краски". Оттуда вышел недовольный продавец и, пытаясь прогнать детей, якобы столкнул одного из них с лестницы. У пострадавшего произошло кровоизлияние в мозг, он потерял сознание и впал в кому.

В настоящий момент подросток находится в реанимации, его состояние тяжёлое. Следствие проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее Лайф писал о том, что Следственный комитет начал проверку после публикации в Сети видео, на котором девочка-подросток жестоко избивает свою сверстницу.