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Американский генерал объяснил, почему Россия — великая держава

Однако он считает, что "в широком стратегическом смысле" страна находится в упадке.

13 декабря 2020, 17:00
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Руководитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли назвал Россию великой державой и отметил высокий профессионализм и уровень подготовленности российских военнослужащих. По его словам, всё это делает Вооружённые силы РФ потенциальной угрозой для Штатов.

Их военные очень умелые и очень профессиональные. Их не так много, как было в советское время, но они очень умелые. На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей, — заявил генерал в интервью изданию The Wall Street Journal.

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По мнению депутата, Запад просто ищет поводы для новых санкций.

Милли добавил, что российские военные способны решать любые поставленные задачи. Однако, несмотря на наличие стратегических ядерных сил, Россия находится в упадке "в широком стратегическом смысле", считает он.

Ранее американский военный эксперт назвал пять особенностей российского истребителя пятого поколения Су-57, которые делают его "реальной угрозой" для НАТО.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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