Американский генерал объяснил, почему Россия — великая держава

Руководитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли назвал Россию великой державой и отметил высокий профессионализм и уровень подготовленности российских военнослужащих. По его словам, всё это делает Вооружённые силы РФ потенциальной угрозой для Штатов.

— Их военные очень умелые и очень профессиональные. Их не так много, как было в советское время, но они очень умелые. На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей, — заявил генерал в интервью изданию The Wall Street Journal.