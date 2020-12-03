В Госдуме объяснили тревогу НАТО по поводу военной мощи России в Крыму

По мнению депутата, Запад просто ищет поводы для новых санкций.

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о военном усилении России в Крыму лишь в очередной раз демонстрирует позицию западных стран по непринятию реальности и выбора крымчан. Потому подобные заявления будут звучать вновь, считает первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат объяснил, что военные и околовоенные расходы стран НАТО составляют значительную часть бюджета участников Североатлантического альянса. Оплачиваются они западными же налогоплательщиками, которым надо как-то объяснить, на что тратятся их деньги.

— По давно сложившейся традиции "российская военная угроза" считается одним из самых железобетонных аргументов, которые и позволяют осуществлять внешнюю экспансионистскую политику странам Запада. Так что ничего нового мы в этом смысле не услышали, — отметил в интервью RT Новиков.