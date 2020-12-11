Королеву красоты нашли мёртвой, и главный подозреваемый — её ревнивый парень, не потерпевший отказа

В Бразилии начался суд над 31-летним парнем, который из ревности решился на страшное преступление. Рафаэль Фернандес Родригес убил свою бывшую возлюбленную — королеву красоты Кимберли Карен Мота де Оливейра. Девушка решила расстаться с бойфрендом, однако он этого стерпеть не смог.

10 мая Карен написала в "Инстаграме" нежный пост в адрес мамы и перестала выходить на связь. На следующий день семья отправилась к ней домой, чтобы выяснить, что случилось. Но девушки нигде не было. Тогда к поискам подключилась полиция, пишет The Sun.

Фото © Instagram / kimberlymota__

Вскоре в квартире у Родригеса обнаружили тело королевы красоты вместе с оружием убийства — ножом. Терзаемый ревностью и обидой экс-бойфренд лишил жизни не пожелавшую с ним быть избранницу и пустился в бега. Парня нашли неподалёку от венесуэльской границы через три дня после убийства — он прятался в самодельной хижине. По мнению правоохранителей, преступник собирался скрыться за границей.

Фото © Instagram / kimberlymota__

22-летняя девушка училась на стоматолога и планировала побороться за титул королевы красоты своего штата. Родригес из Сан-Паулу переехал в Манаус в 2017 году, чтобы работать в местном суде по трудовым спорам. С Кимберли он познакомился в ночном клубе. Восемь свидетелей по делу должны дать показания в суде. Также будет предоставлено заключение о том, страдает ли преступник психическими расстройствами. Следователи заявили местным СМИ, что считают убийство не преднамеренным, а совершённым в состоянии аффекта.