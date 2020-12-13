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Легковушку смяло при столкновении с фурой в Кировской области, три человека погибли

Жертвы аварии — водители обоих ТС и пассажир.

13 декабря 2020, 17:37
<p>Фото © <a href="https://vk.com/gibdd43" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УГИБДД ГУ МВД РФ по Кировской области</a></p>

Фото © УГИБДД ГУ МВД РФ по Кировской области

Смертельное ДТП произошло в Котельничском районе Кировской области. Там в результате столкновения грузовика и легковушки погибло три человека, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла на 469-м километре федеральной автодороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь. После столкновения с легковушкой Ford грузовик Renault вылетел в кювет и перевернулся. Второй автомобиль оказался практически полностью смят. Правоохранительные органы начали проверку по факту ДТП.

На трассе под Нижним Новгородом грузовик во время аварии "залез" на легковушку — видео

На трассе под Нижним Новгородом грузовик во время аварии "залез" на легковушку — видео

По предварительным данным, водитель иномарки чудом остался жив.

Произошло столкновение грузового автомобиля Renault с полуприцепом и легкового автомобиля Ford C-Max. По предварительным данным, в результате происшествия три человека погибли: оба водителя и пассажир легкового автомобиля, — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что на федеральной автотрассе "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии в ДТП погибла семья из четырёх человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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