Миротворцы сообщили о стабилизации ситуации в Карабахе

Ситуация возле населённых пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Нагорного Карабаха, где ранее был нарушен режим прекращения огня, стабилизировалась. Добиться этого удалось благодаря действиям российских миротворцев. Об этом сообщил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне конфликта в Арцахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

— В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведётся постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон, — уточнил он.

Напомним, первое с момента завершения боевых действий в Карабахе нарушение режима прекращения огня было зафиксировано 11 декабря.

Армения, Азербайджан и Россия в ночь на 10 ноября договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Лайф публиковал видео выдвижения контингента российских военных в регион. Как позднее пояснили в МИД РФ, за соблюдением перемирия в Карабахе будут следить только российские военные.