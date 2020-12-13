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Миротворцы сообщили о стабилизации ситуации в Карабахе

Ранее Россия потребовала от сторон конфликта соблюдения перемирия.

13 декабря 2020, 18:04
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Ситуация возле населённых пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Нагорного Карабаха, где ранее был нарушен режим прекращения огня, стабилизировалась. Добиться этого удалось благодаря действиям российских миротворцев. Об этом сообщил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне конфликта в Арцахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведётся постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон, — уточнил он.

Россия потребовала соблюдения перемирия после стрельбы в Карабахе

Россия потребовала соблюдения перемирия после стрельбы в Карабахе

Требование доведено до сторон по прямым каналам связи.

Напомним, первое с момента завершения боевых действий в Карабахе нарушение режима прекращения огня было зафиксировано 11 декабря.

Армения, Азербайджан и Россия в ночь на 10 ноября договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Лайф публиковал видео выдвижения контингента российских военных в регион. Как позднее пояснили в МИД РФ, за соблюдением перемирия в Карабахе будут следить только российские военные.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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