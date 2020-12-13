На протестах в Минске задержано свыше 300 человек

В Минске за участие в очередных акциях протеста задержано более 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД белорусской столицы.

По данным ведомства, общее число митингующих не превышало 800 человек, а у ряда граждан при себе была незарегистрированная символика. Также зафиксированы акты неповиновения требованиям сотрудников МВД.

В пресс-службе заявили, что часть задержанных ранее привлекалась к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Как уже писал Лайф, сегодня некоторые районы Минска патрулировались силовиками из-за сторонников белорусской оппозиции, собравшихся для проведения локальных шествий.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались массовые протесты, которые продолжаются уже пятый месяц. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.