На протестах в Минске задержано свыше 300 человек
Власти утверждают, что число участников несанкционированных акций не превышало 800.
Фото © ТАСС / Стрингер
В Минске за участие в очередных акциях протеста задержано более 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД белорусской столицы.
По данным ведомства, общее число митингующих не превышало 800 человек, а у ряда граждан при себе была незарегистрированная символика. Также зафиксированы акты неповиновения требованиям сотрудников МВД.
В пресс-службе заявили, что часть задержанных ранее привлекалась к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.
Помощник Лукашенко заявил о серьёзном снижении протестной активности в БелоруссииОн связывает это с тем, что эйфория или одурманенность деструктивными телеграм-каналами потихоньку проходит.
Как уже писал Лайф, сегодня некоторые районы Минска патрулировались силовиками из-за сторонников белорусской оппозиции, собравшихся для проведения локальных шествий.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались массовые протесты, которые продолжаются уже пятый месяц. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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