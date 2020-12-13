Проценко назвал дни пиковых осложнений у пациентов с коронавирусом

Самые серьёзные проявления коронавируса наступают на седьмые-десятые сутки заболевания. Об этом в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1" рассказал главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, в медучреждении на основании историй болезни более 15 тысяч пациентов проанализировано достаточно много проявлений ковида — от кожных реакций до воздействия на нервную систему (в том числе центральную). Последнее может приводить к депрессии и парасуицидальным мыслям. А "самый пик всех этих проблем" наступает через неделю-полторы после заражения.

Ранее Лайф писал, что перед тем, как привиться от коронавируса, рекомендовано сделать ПЦР-тест на CoViD-19, а также сдать кровь на наличие антител. И лучше всего — за сутки до вакцинации.