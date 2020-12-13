Учёные выяснили, что коронавирус заставляет антитела воевать с собственным организмом
Из-за этого инфекция протекает дольше и тяжелее.
Фото © Владимир Смирнов / ТАСС
Учёные нашли у пациентов с подтверждённым коронавирусом необычную особенность иммунитета, которая приводит к тому, что вырабатываемые антитела не атакуют вирусные частицы, а нацеливаются на организм человека. Об этом сообщает The Guardian.
Иммунолог предупредил, что антитела к коронавирусу могут от него не спастиИх обнаружение ещё ни о чём не говорит.
— Такой "огонь по своим" может вызвать серьёзные осложнения и привести к длительному течению коронавирусной инфекции, — говорится в публикации.
Специалисты сравнили иммунные реакции у здоровых людей и у пациентов с коронавирусом и обнаружили у последних множество аутоантител с отклонениями от нормы, которые блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм.
В Сингапуре родился ребёнок с антителами к коронавирусуСМИ пишет, что его мать подхватила инфекцию во время беременности.
Было доказано, что чем больше в крови аутоантител, тем сложнее протекает заболевание. Что примечательно, у пациентов с коронавирусом их оказалось даже больше, чем у людей с аутоиммунными заболеваниями.
Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли мутацию коронавируса, против которой бессильны антитела.
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