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Учёные выяснили, что коронавирус заставляет антитела воевать с собственным организмом

Из-за этого инфекция протекает дольше и тяжелее.

13 декабря 2020, 21:46
<p>Фото © Владимир Смирнов / ТАСС</p>

Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Учёные нашли у пациентов с подтверждённым коронавирусом необычную особенность иммунитета, которая приводит к тому, что вырабатываемые антитела не атакуют вирусные частицы, а нацеливаются на организм человека. Об этом сообщает The Guardian.

Иммунолог предупредил, что антитела к коронавирусу могут от него не спасти

Иммунолог предупредил, что антитела к коронавирусу могут от него не спасти

Их обнаружение ещё ни о чём не говорит.

Такой "огонь по своим" может вызвать серьёзные осложнения и привести к длительному течению коронавирусной инфекции, — говорится в публикации.

Специалисты сравнили иммунные реакции у здоровых людей и у пациентов с коронавирусом и обнаружили у последних множество аутоантител с отклонениями от нормы, которые блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм.

В Сингапуре родился ребёнок с антителами к коронавирусу

В Сингапуре родился ребёнок с антителами к коронавирусу

СМИ пишет, что его мать подхватила инфекцию во время беременности.

Было доказано, что чем больше в крови аутоантител, тем сложнее протекает заболевание. Что примечательно, у пациентов с коронавирусом их оказалось даже больше, чем у людей с аутоиммунными заболеваниями.

Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли мутацию коронавируса, против которой бессильны антитела.

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Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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