Учёные выяснили, что коронавирус заставляет антитела воевать с собственным организмом

Учёные нашли у пациентов с подтверждённым коронавирусом необычную особенность иммунитета, которая приводит к тому, что вырабатываемые антитела не атакуют вирусные частицы, а нацеливаются на организм человека. Об этом сообщает The Guardian.

— Такой "огонь по своим" может вызвать серьёзные осложнения и привести к длительному течению коронавирусной инфекции, — говорится в публикации.

Специалисты сравнили иммунные реакции у здоровых людей и у пациентов с коронавирусом и обнаружили у последних множество аутоантител с отклонениями от нормы, которые блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм.

Было доказано, что чем больше в крови аутоантител, тем сложнее протекает заболевание. Что примечательно, у пациентов с коронавирусом их оказалось даже больше, чем у людей с аутоиммунными заболеваниями.

Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли мутацию коронавируса, против которой бессильны антитела.