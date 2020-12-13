Стало известно, какая маска лучше всего защищает от коронавируса

Исследователи из Университета здравоохранения Северной Каролины выяснили, что наибольшей степенью защиты от коронавирусной инфекции обладают респираторы № 95. Результаты их работы были опубликованы в журнале EurekAlert.

Выяснилось, что эффективность данного вида респираторов составила 98%, что значительно выше, чем у других конкурентов. Так, например, самые лучшие бытовые маски (двухслойные нейлоновые) обеспечивают от 74 до 79% защиты в зависимости от наличия нетканой вставки. Хуже дела у хлопковых бандан — около 50%. Маски из полиэстера дают скромные 40%, слабее только маски из нетканого полипропилена (28,6%) и трёхслойные хлопковые (26,5%).

Медицинские изделия показали несколько лучшие результаты. Процедурные маски (в зависимости от типа фиксации) обеспечивают от 38,5 до 80% защиты. Максимальный результат достигается, если надеть поверх них нейлоновый чулок или закрепить канцелярскими резинками (78%). Простые хирургические маски с завязками дают 71,4%.

Ранее Лайф сообщал, что жители Санкт-Петербурга лишились полмиллиона рублей после того, как решили купить респираторы по объявлению.