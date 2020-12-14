Американский генерал призвал модернизировать ядерную триаду США, потому что она "сводит с ума" Россию
Он также раскритиковал идею, что ядерное вооружение стало менее актуальным в последнее время.
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Генерал ВВС США Тимоти Рэй призвал руководство страны уделить больше внимания модернизации ядерной триады, в частности стратегическим бомбардировщикам. По его словам, это даст чёткий сигнал не только союзникам Вашингтона, но и Москве, передаёт Breaking Defense.
Путин заявил, что Россия продолжит модернизировать свою ядерную триадуГлава государства уверен, что такое вооружение сводит на нет попытки давления и шантажа в отношении Москвы.
— Мы видели огромную поддержку наших бомбардировщиков со стороны наших партнёров и союзников. Я точно знаю, что это сводит с ума наших российских конкурентов, — заявил он в ходе онлайн-конференции.
В то же время генерал подверг критике предположения о том, что ядерное вооружение стало менее актуально в последнее время из-за появления более современных решений, таких, например, как гиперзвуковые ракеты. По его словам, лучшим подтверждением, что это не так, служит тот факт, что Россия и Китай нарастили усилия по модернизации своей ядерной триады, а последний и вовсе намерен увеличить ядерный арсенал вдвое.
Ранее Лайф публиковал видео масштабной тренировки стратегических ядерных сил России.
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