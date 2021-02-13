Москва направила запрос в Twitter после блокировки аккаунта делегации РФ в Вене

Россия направила запрос в администрацию "Твиттера" из-за приостановки действия аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

А в январе "Твиттер" ограничил доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Блокировку тогда прокомментировали в Российском фонде прямых инвестиций. Там пояснили, что посредством публикации в соцсети делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Позднее доступ к странице был восстановлен.