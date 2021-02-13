Москва направила запрос в Twitter после блокировки аккаунта делегации РФ в Вене
Российская сторона надеется, что приостановка действия связана с технической проблемой.
Фото © Zuma / ТАСС
Россия направила запрос в администрацию "Твиттера" из-за приостановки действия аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Уже направили запрос в компанию. Надеемся, что это исключительно техническая проблема", — цитирует ТАСС слова дипломата.
А в январе "Твиттер" ограничил доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Блокировку тогда прокомментировали в Российском фонде прямых инвестиций. Там пояснили, что посредством публикации в соцсети делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Позднее доступ к странице был восстановлен.
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