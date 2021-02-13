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В Пермском крае туристка сорвалась с высокой скалы и попала в расщелину

Женщина госпитализирована со множественными переломами.

13 февраля 2021, 13:24
<p>Фото © <a href="https://59.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4384739" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Пермскому краю</a></p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Пермскому краю

В Пермском крае при прохождении турмаршрута женщина оступилась и упала в ущелье каменного массива Усьвинские Столбы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Инцидент произошёл в субботу, 13 февраля, в районе посёлка Усьва. По предварительным данным, пострадавшая посещала достопримечательность в составе незарегистрированной туристической группы, приехавшей из Тюмени.

"Спасатели сумели добраться до пострадавшей. К пятерым сотрудникам Пермской краевой службы спасения, добравшимся до места на снегоходах от Усьвы (5 км), присоединились трое спасателей из Чусового. Используя спелеооборудование и специальные носилки, доставили женщину до машины скорой медицинской помощи. Со множественными переломами пострадавшая туристка госпитализирована", — говорится в сообщении.

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По факту случившегося начата проверка.

Ранее Лайф писал, что отправившаяся на перевал Дятлова группа туристов из Москвы перестала выходить на связь. Все оперативные службы немедленно начали поиски пропавших, в итоге история завершилась благополучно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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