В Пермском крае туристка сорвалась с высокой скалы и попала в расщелину
Женщина госпитализирована со множественными переломами.
Фото © ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
В Пермском крае при прохождении турмаршрута женщина оступилась и упала в ущелье каменного массива Усьвинские Столбы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошёл в субботу, 13 февраля, в районе посёлка Усьва. По предварительным данным, пострадавшая посещала достопримечательность в составе незарегистрированной туристической группы, приехавшей из Тюмени.
"Спасатели сумели добраться до пострадавшей. К пятерым сотрудникам Пермской краевой службы спасения, добравшимся до места на снегоходах от Усьвы (5 км), присоединились трое спасателей из Чусового. Используя спелеооборудование и специальные носилки, доставили женщину до машины скорой медицинской помощи. Со множественными переломами пострадавшая туристка госпитализирована", — говорится в сообщении.
По факту случившегося начата проверка.
Ранее Лайф писал, что отправившаяся на перевал Дятлова группа туристов из Москвы перестала выходить на связь. Все оперативные службы немедленно начали поиски пропавших, в итоге история завершилась благополучно.
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