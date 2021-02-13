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В Новой Москве обрушился ангар, есть пострадавшие — видео

Шесть человек смогли самостоятельно выбраться из-под завалов.

13 февраля 2021, 13:17

В Новой Москве обрушился металлический ангар. Видео © LIFE

Обрушение на площади около 200 квадратных метров произошло в здании ангара в деревне Кресты в Новой Москве. По данным МЧС, в металлическом здании частично рухнула кровля.

В момент случившегося внутри находились люди. По данным источника Лайфа в экстренных службах, из постройки площадью 60 на 20 метров шесть человек смогли выбраться наружу самостоятельно. Ещё двое оказались в западне. Спасателям по прибытии на место удалось извлечь из-под завалов одного человека. Он получил травмы и был передан медикам. Второго человека сейчас вызволяют с помощью спецоборудования.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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