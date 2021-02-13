В Новой Москве обрушился ангар, есть пострадавшие — видео
Шесть человек смогли самостоятельно выбраться из-под завалов.
В Новой Москве обрушился металлический ангар. Видео © LIFE
Обрушение на площади около 200 квадратных метров произошло в здании ангара в деревне Кресты в Новой Москве. По данным МЧС, в металлическом здании частично рухнула кровля.
В момент случившегося внутри находились люди. По данным источника Лайфа в экстренных службах, из постройки площадью 60 на 20 метров шесть человек смогли выбраться наружу самостоятельно. Ещё двое оказались в западне. Спасателям по прибытии на место удалось извлечь из-под завалов одного человека. Он получил травмы и был передан медикам. Второго человека сейчас вызволяют с помощью спецоборудования.
В ТЦ в подмосковном Щёлкове под тяжестью снега провисла надувная конструкция, эвакуирован 81 человек
Ранее в Брянске обрушилась крыша Ледового дворца, когда в нём тренировались 15 детей. Случившимся занялись Следственный комитет и прокуратура, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Выбор редакции
Под завалами ангара в Новой Москве обнаружили человека без признаков жизни
Жестокое убийство жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве попало на видео
Путин — об иностранных соцсетях и интернет-сервисах: Мы не будем ничего сворачивать
Путин — о Донбассе: Не бросим, несмотря ни на что
Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту
Комментариев: 0