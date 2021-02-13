В Израиле разработали препарат, который за два часа облегчает симптомы ковида

В Израиле учёные разработали экспериментальный препарат Allocetra, который всего за два часа облегчает симптомы коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что лекарство входит в третью фазу испытаний.

Из 21 пациента с CoViD-19, которые принимали участие в исследованиях, 19 были выписаны из больниц в среднем уже за шесть дней. Один из добровольцев рассказал, что почувствовал "что-то странное" через несколько часов после принятия препарата — он перестал кашлять, ему стало легче дышать.

Смертей пациентов не зафиксировано. В США испытуемые провели в палатах в среднем 4,6 дня, прежде чем их выписали в сентябре 2020 года.

Ранее Лайф рассказывал, что в России выявлено менее 15 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

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