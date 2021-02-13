Камера видеонаблюдения засняла момент землетрясения в Ереване

Землетрясение в Ереване попало в объектив камеры видеонаблюдения. Видео © Twitter / Imperio Armenia

Камера видеонаблюдения зафиксировала, что происходило внутри одного из домов во время землетрясения магнитудой 4,7, которое произошло в Ереване. На кадрах видно, что здание буквально ходит ходуном, а на заднем фоне слышны сирены.

Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в "Фейсбуке", эпицентр землетрясения, по предварительным данным, находился возле села Паракар Армавирской области. На данный момент число афтершоков достигло 46.

Как указали в Центре кризисного управления МЧС Армении, зафиксировано два случая разрушения здания: на улицах Айвазовского (известно об одном пострадавшем) и Смбата Зоравара. Также после подземных толчков в экстренные службы поступило свыше 1,3 тысячи звонков от местных жителей.

А в конце января в аргентинской провинции Сан-Хуан произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, которое вызвало панику среди местных жителей. Из-за подземных толчков у автомобилей включилась сигнализация, предметы в супермаркетах и в домах падали на пол, а электричество отключилось по всей провинции.

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