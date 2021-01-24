Местные власти сначала разослали жителям предупреждение о возможном цунами, но затем отменили его.

Появилось видео эвакуации населения после землетрясения в Чили. Видео © Twitter / abbaszahid24 / elluchin1 / socialbook1 / TuiteroSismico

В Чили одно за другим произошли два землетрясения. Второе, магнитудой 5,9, возникло в 50 километрах от столицы Сантьяго, очаг залегал на глубине 100 километров. Люди в панике начали эвакуацию из прибрежной зоны после предупреждения о возможном цунами.

Власти разослали местным жителям предупреждение, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Чили (ONEMI). В дальнейшем ведомство заявило, что предупреждение было отправлено по ошибке и касалось только антарктической зоны, где ощущались наиболее сильные подземные толчки.