Сирены и паника. Появилось видео эвакуации населения после землетрясения в Чили
Местные власти сначала разослали жителям предупреждение о возможном цунами, но затем отменили его.
Появилось видео эвакуации населения после землетрясения в Чили. Видео © Twitter / abbaszahid24 / elluchin1 / socialbook1 / TuiteroSismico
В Чили одно за другим произошли два землетрясения. Второе, магнитудой 5,9, возникло в 50 километрах от столицы Сантьяго, очаг залегал на глубине 100 километров. Люди в панике начали эвакуацию из прибрежной зоны после предупреждения о возможном цунами.
Власти разослали местным жителям предупреждение, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Чили (ONEMI). В дальнейшем ведомство заявило, что предупреждение было отправлено по ошибке и касалось только антарктической зоны, где ощущались наиболее сильные подземные толчки.
Напомним, что в зоне толчков оказалась российская антарктическая станция "Беллинсгаузен", находящаяся на Южных Шетландских островах. В Посольстве РФ в Чили сообщили ТАСС, что с сотрудниками всё в порядке.