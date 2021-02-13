Глава МИД Финляндии указал на важность сохранения диалога с Россией

"Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией", — сказал дипломат в ходе беседы с российскими журналистами.