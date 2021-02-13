Глава МИД Финляндии указал на важность сохранения диалога с Россией
Министр считает, что возможный разрыв отношений между РФ и ЕС "был бы негативным поворотом".
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о важности сохранения дипломатических отношений и диалога с Москвой.
"Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией", — сказал дипломат в ходе беседы с российскими журналистами.
Хаависто также считает, что возможный разрыв отношений между РФ и Евросоюзом "был бы негативным поворотом". Министр отказался комментировать вероятность возможных санкций ЕС против России.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, указав, что Москва этого бы не хотела. В МИД РФ уточнили, что Россия призывает к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, но в то же время она готова к разрыву отношений, если это случится по инициативе Брюсселя. В Кремле также подчеркнули, что Россия не будет инициатором отказа от сотрудничества с ЕС, однако, "если безумие возобладает, она должна заблаговременно быть готова к самостоятельности".
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