В Венгрии началась вакцинация "Спутником V"
Применение препарата было одобрено 7 февраля.
Фото © sputnikvaccine.com
Вакцинация населения российским препаратом от коронавируса "Спутник V" стартовала в Венгрии, пишет Daily News Hungary.
По данным издания, первые прививки были сделаны ещё в четверг, 11 февраля, венгерским медработникам. Кроме того, 2800 доз препарата получили пожилые люди, которые заранее записались на вакцинацию. Уточняется, что речь идёт о пациентах до 75 лет, не имеющих хронических заболеваний.
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Напомним, 7 февраля Венгрия окончательно одобрила применение российской вакцины "Спутник V". На данный момент в стране есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом. Ранее там были одобрены препараты производства Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали уже в 27 странах. Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, регистрация вакцины в каждом государстве — это "очень большая работа, потому что много других компаний пытаются помешать одобрению".
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