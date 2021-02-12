Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали уже в 27 странах

На следующей неделе ещё несколько стран могут одобрить на своей территории применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил сегодня в эфире "России 24" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 27 странах, это громадный успех российской вакцины. Мы продолжаем диалог с большим количеством стран в Африке, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе", — сказал он.

Также ведётся прямой диалог с некоторыми европейскими странами. Регистрация вакцины в каждом государстве — это "очень большая работа, потому что много других компаний пытаются помешать одобрению".

Последними из одобривших препарат к этому дню стали Казахстан, Сент-Винсент и Гренадины, а также Черногория.

В самой России меж тем уже более двух миллионов человек сделали прививки от ковида вакциной "Спутник V".

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