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Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали уже в 27 странах

К их числу присоединились Казахстан, Черногория, Сент-Винсент и Гренадины.

12 февраля 2021, 14:39
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

На следующей неделе ещё несколько стран могут одобрить на своей территории применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил сегодня в эфире "России 24" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 27 странах, это громадный успех российской вакцины. Мы продолжаем диалог с большим количеством стран в Африке, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе", сказал он.

Также ведётся прямой диалог с некоторыми европейскими странами. Регистрация вакцины в каждом государстве — это "очень большая работа, потому что много других компаний пытаются помешать одобрению".

Экстренное одобрение: как одна научная статья разрушила стену недоверия к "Спутнику V"

Экстренное одобрение: как одна научная статья разрушила стену недоверия к "Спутнику V"

Последними из одобривших препарат к этому дню стали Казахстан, Сент-Винсент и Гренадины, а также Черногория.

В самой России меж тем уже более двух миллионов человек сделали прививки от ковида вакциной "Спутник V".

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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