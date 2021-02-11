Захарова предостерегла ЕС от "опрометчивого шага" — новых санкций

В России готовы соразмерно ответить на новые санкции со стороны Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Хочется предостеречь наших еэсовских партнёров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо последует соразмерный ответ", — подчеркнула Захарова.

По её словам, недопустимо использовать права человека и принципы демократии в качестве инструментов решения геополитических задач. Захарова подчеркнула циничность подобного шага со стороны Брюсселя. Поскольку в Европе систематически нарушаются права русскоязычного населения и СМИ, а также жестоко подавляются протестные движения в государствах Евросоюза.

"Мы призываем ЕС вернуться к равноправному, конструктивному диалогу, искать через имеющиеся дипломатические каналы, которые всегда остаются открытыми, работоспособные компромиссы, которые позволят обеспечить баланс интересов" — обратилась Захарова к европейским дипломатам.

Ранее Мария Захарова также предложила западным странам ввести санкции против самих себя.

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