Захарова предостерегла ЕС от "опрометчивого шага" — новых санкций
Недопустимо использовать демократические принципы в качестве инструментов влияния, отметила дипломат.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
В России готовы соразмерно ответить на новые санкции со стороны Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
"Хочется предостеречь наших еэсовских партнёров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо последует соразмерный ответ", — подчеркнула Захарова.
По её словам, недопустимо использовать права человека и принципы демократии в качестве инструментов решения геополитических задач. Захарова подчеркнула циничность подобного шага со стороны Брюсселя. Поскольку в Европе систематически нарушаются права русскоязычного населения и СМИ, а также жестоко подавляются протестные движения в государствах Евросоюза.
"Мы призываем ЕС вернуться к равноправному, конструктивному диалогу, искать через имеющиеся дипломатические каналы, которые всегда остаются открытыми, работоспособные компромиссы, которые позволят обеспечить баланс интересов" — обратилась Захарова к европейским дипломатам.
Ранее Мария Захарова также предложила западным странам ввести санкции против самих себя.
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