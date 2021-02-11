Европарламент призвал не запускать Белорусскую АЭС

Европарламент принял резолюцию, в которой призывает Еврокомиссию добиться приостановки запуска первой Белорусской АЭС. За документ проголосовало абсолютное большинство депутатов — 642 из 692 принимавших участие в заседании.

"Приостановить процесс запуска до тех пор, пока все рекомендации ЕС, сделанные в рамках стресс-тестов, не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности, а также пока белорусское общество и соседние страны не будут должным образом проинформированы о принятых мерах", — говорится в тексте резолюции.

Кроме того, евродепутаты предложили Комиссии временно приостановить торговлю электроэнергией с Белоруссией. По их мнению, это гарантирует, что произведённое на БелАЭС электричество не попадёт в ЕС.

Напомним, строительство первой Белорусской АЭС ведётся в Гродненской области с ноября 2013 года. Генподрядчиком проекта является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Предполагается, что станция будет оборудована двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Загрузка топлива в первый энергоблок БелАЭС была начата в августе 2020 года. А уже к ноябрю первый блок Белорусской АЭС был подключён к энергосистеме страны.

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