Польские норки оказались способны передавать коронавирус человеку
Исследования провели после обнаружения ковида у животных на одной из ферм.
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Выявленный у норок штамм коронавируса может передаваться от этих животных к человеку, сообщает Министерство сельского хозяйства и развития села Польши.
"Вирус, выявленный у норок на ферме в Картуском районе, может передаваться человеку, и наоборот", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после выявления ковида у норок на одной из местных ферм были проведены исследования с учётом опыта Дании и Нидерландов. Вирусологи пришли к выводу, что штаммы SARS-CoV-2 у этих животных "похожи друг на друга и принадлежат к определённой и уже известной эпидемиологам линии". При этом не было найдено каких-либо генетических изменений, характерных для "британского", "южноафриканского" и "бразильского" штаммов вируса.
Ранее Лайф сообщал, что осенью прошлого года в России заявили о разработке вакцины для норок. В Россельхознадзоре тогда пообещали привить животных, как только она будет готова.
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