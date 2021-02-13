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Польские норки оказались способны передавать коронавирус человеку

Исследования провели после обнаружения ковида у животных на одной из ферм.

13 февраля 2021, 14:46
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Выявленный у норок штамм коронавируса может передаваться от этих животных к человеку, сообщает Министерство сельского хозяйства и развития села Польши.

"Вирус, выявленный у норок на ферме в Картуском районе, может передаваться человеку, и наоборот", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что после выявления ковида у норок на одной из местных ферм были проведены исследования с учётом опыта Дании и Нидерландов. Вирусологи пришли к выводу, что штаммы SARS-CoV-2 у этих животных "похожи друг на друга и принадлежат к определённой и уже известной эпидемиологам линии". При этом не было найдено каких-либо генетических изменений, характерных для "британского", "южноафриканского" и "бразильского" штаммов вируса.

Ранее Лайф сообщал, что осенью прошлого года в России заявили о разработке вакцины для норок. В Россельхознадзоре тогда пообещали привить животных, как только она будет готова.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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