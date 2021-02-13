Польские норки оказались способны передавать коронавирус человеку

Отмечается, что после выявления ковида у норок на одной из местных ферм были проведены исследования с учётом опыта Дании и Нидерландов. Вирусологи пришли к выводу, что штаммы SARS-CoV-2 у этих животных "похожи друг на друга и принадлежат к определённой и уже известной эпидемиологам линии". При этом не было найдено каких-либо генетических изменений, характерных для "британского", "южноафриканского" и "бразильского" штаммов вируса.