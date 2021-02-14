Из бассейнов с топливом на АЭС в Фукусиме во время землетрясения вылилась вода
Отмечается, что это не повлияло на процесс охлаждения отработавшего топлива.
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В ходе обследований АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после мощного землетрясения на северо-востоке Японии выяснилось, что из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках станции вылилось незначительное количество воды. К такому выводу пришли специалисты энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company).
Так, на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" из одного бассейна на пол вылилось около 160 миллилитров воды, а из другого — около 1,4 литра жидкости. Уточняется, что расплескавшаяся вода не влияет на процесс охлаждения отработавшего топлива.
Кроме того, в результате толчков на АЭС "Фукусима-1" из бассейна с отработавшим ядерным топливом расплескалось около 600 миллилитров воды, а из бассейна шестого энергоблока — около 1,6 литра. Ещё 600 миллилитров воды вытекло из общего для пятого и шестого энергоблоков резервуара. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что опасности для окружающей среды нет, так как объёмы вылившейся воды слишком малы, а содержание радиоактивных веществ в ней слишком низкое.
По последним данным, в результате землетрясения, которое произошло накануне, пострадало не менее 124 человек. Более половины из них — из префектуры Фукусима. О жертвах пока не сообщается.
Напомним, почти десять лет назад — 11 марта 2011 года — город Фукусима сильно пострадал в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, погибло и пропало без вести по меньшей мере 16 000 человек. Это природное явление привело и к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", через несколько дней прогремел второй. Тогда жители Фукусимы покинули город.
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