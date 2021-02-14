СМИ раскрыли содержание завещания Ларри Кинга

Американский журнал People раскрыл содержание рукописного завещания телеведущего Ларри Кинга. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналист пожелал, чтобы его имущество, которое оценили в два миллиона долларов, было разделено поровну между детьми: сыновьями Энди, Ларри-младшим, Кэнноном и Ченсом, а также дочерью Чайей. Однако Энди и Чайя умерли ещё при жизни отца — летом 2020 года, в связи с этим наследство получат оставшиеся трое сыновей.

Завещание было написано 17 октября 2019 года, через два месяца после того, как Кинг подал на развод со своей седьмой женой Шон Саутвик.

Напомним, Ларри Кинг скончался 23 января в возрасте 87 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса. В медцентр он попал в начале месяца с коронавирусной инфекцией.

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