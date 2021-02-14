"Амёбам больше нечего смотреть": украинский журналист назвал крысами зрителей трёх закрытых телеканалов

Скандальный украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов, известный своими провокационными и некорректными высказываниями, назвал зрителей закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK "гражданскими крысами".

В эфире Четвёртого канала резонансный журналист отметил, что "таких людей" миллионы. Дроздов также назвал зрителей оппозиционных каналов убогими.

"Одноклеточные господа утратили свой корм, амёбам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке", — сказал он.

После этого депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский обратился в Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины с требованием провести проверку по факту заявлений журналиста.

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