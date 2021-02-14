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"Амёбам больше нечего смотреть": украинский журналист назвал крысами зрителей трёх закрытых телеканалов

После этого депутат от "Слуги народа" обратился с требованием провести проверку по факту заявлений одиозного представителя СМИ.

14 февраля 2021, 04:30

Скандальный украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов, известный своими провокационными и некорректными высказываниями, назвал зрителей закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK "гражданскими крысами".

В эфире Четвёртого канала резонансный журналист отметил, что "таких людей" миллионы. Дроздов также назвал зрителей оппозиционных каналов убогими.

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Украинский журналист заявил, что ненавидит свою страну из-за соотечественников-"придурков"

"Одноклеточные господа утратили свой корм, амёбам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке", — сказал он.

После этого депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский обратился в Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины с требованием провести проверку по факту заявлений журналиста.

Стоит отметить, что Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Ранее он назвал собственный народ "паскудным и орусевшим". По его мнению, граждане страны "испорчены технологиями Кремля". Он также желал смерти жителям Крыма и Донбасса и призывал к блокаде этих регионов. А президента Украины Владимира Зеленского он назвал убожеством и "отрыжкой советской эпохи".

"Одноклеточные". Украинский журналист оскорбил русскоязычных сограждан

"Одноклеточные". Украинский журналист оскорбил русскоязычных сограждан

Ранее Лайф сообщал, что украинские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание после санкций Зеленского. Сам он объяснил это "борьбой с пропагандой".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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