Байден — об итогах голосования по импичменту Трампа: Суть обвинения не оспаривается

Президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на провал голосования по импичменту Дональду Трампу, суть обвинений в провокации беспорядков в Капитолии не может быть оспорена.

"Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается", — отметил Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что даже однопартийцы Трампа, такие как лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, считают, что бывший американский лидер виновен в "позорном нарушении обязанностей" и морально несёт ответственность за беспорядки в Капитолии, которые он спровоцировал.

Напомним, Сенат США оправдал Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. Для вынесения приговора необходимо было 67 голосов, тогда как за это решение высказалось лишь 57 человек.

Авторы