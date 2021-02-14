Байден — об итогах голосования по импичменту Трампа: Суть обвинения не оспаривается
Напомним, в сенате не сумели набрать необходимые две трети голосов для вынесения приговора.
Фото © AP / TASS
Президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на провал голосования по импичменту Дональду Трампу, суть обвинений в провокации беспорядков в Капитолии не может быть оспорена.
"Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается", — отметил Байден.
Глава Белого дома подчеркнул, что даже однопартийцы Трампа, такие как лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, считают, что бывший американский лидер виновен в "позорном нарушении обязанностей" и морально несёт ответственность за беспорядки в Капитолии, которые он спровоцировал.
Напомним, Сенат США оправдал Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. Для вынесения приговора необходимо было 67 голосов, тогда как за это решение высказалось лишь 57 человек.
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