На Сахалине гроб пришлось катить по кладбищу на санках из-за нечищеных дорожек — видео

На Сахалине в городе Холмске гроб с телом умершей бабушки везли на санках по узкой тропинке на кладбище. Видео инцидента опубликовало издание Astv.ru в "Ютубе".

Как уточняется, иначе доставить гроб до погребальной ямы было невозможно из-за большого количества снега на погосте.

"Нельзя так провожать в последний путь, толкая гроб перед собой по узеньким тропкам к погребальной яме. Неужели нельзя прочистить дорожки до могилок?" — возмущаются люди.

Как заметили в районной администрации, на видео показано старое кладбище, где не выделяют участков для новых захоронений. Однако иногда членов одной семьи там хоронят в уже существующие могилы. При этом ответственная за эксплуатацию кладбища организация выполняет все работы по его содержанию, в основном летом. Более того, без использования тяжёлой техники, поскольку есть опасность повредить могилы.

Мэр Холмска Дмитрий Любчинов заявил, что это не оправдывает произошедшее. По его словам, он возмущён увиденным. Глава города назвал подобное издевательством над людьми, которые потеряли близкого человека. Градоначальник заметил, что в отношении МБУ "УГДХ" будет проведена служебная проверка, а виновные будут наказаны.

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