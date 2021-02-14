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Во Франции рассказали о "самой эффектной" геополитической победе России

Тем самым это может принести РФ миллиарды долларов.

14 февраля 2021, 01:57
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Фото © Pixabay

Создание и дальнейший экспорт вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяют России одержать "эффектную" геополитическую победу. Такое мнение в беседе с изданием Ouest-France выразил французский политолог Паскаль Бонифас.

По его словам, происходит это на фоне "вакцинной дипломатии", в которой страны Запада проявляют себя далеко не лучшим образом. В то же время с ситуацией хорошо справляются Китай, Индия, Куба и Израиль.

Американское СМИ предрекло российской вакцине от ковида "Спутник V" мировой успех

Американское СМИ предрекло российской вакцине от ковида "Спутник V" мировой успех

"Но самая эффектная победа — победа России. До сих пор она выигрывает геополитическую битву. Когда Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Её название — "Спутник" — производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает", — заметил Бонифас.

Политолог также заметил, что сейчас в России идёт постепенное снятие коронавирусных ограничений, а также экспорт вакцины в разные страны мира. По мнению Бонифаса, это может принести стране миллиарды долларов.

Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали уже в 27 странах

Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали уже в 27 странах

Ранее Лайф сообщал, что первую партию вакцины "Спутник V" получила Венесуэла. Вице-президент республики Делси Родригес поблагодарила РФ и Владимира Путина за помощь в непростое для страны время.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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