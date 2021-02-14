Риелтор объяснила россиянам, как выявить фейковые объявления о сдаче квартиры
Также специалист призвала отказаться от предоплат.
Фото © ТАСС / Карпов Сергей
Заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова рассказала гражданам, как определять ложные объявления о сдаче квартиры.
В беседе с агентством "Прайм" эксперт отметила, что мошенники часто ставят стоимость сдачи в объявлениях на 5–10 процентов ниже обычной рыночной стоимости и утверждают, что квартира сдаётся "от собственника".
Поскольку выгодные объявления пользуются большой популярностью, кандидату на аренду жилья предлагают забронировать лот и внести определённую сумму. Полякова призвала отказаться от предоплат. По её словам, деньги можно отдавать только после подписания договора найма — как посреднику сделки, так и арендодателю.
Кроме того, мошенники могут пригласить арендатора вести диалог в мессенджер. После этого, как правило, жертве предлагают провести оплату через специальный сайт.
"Однако в личной переписке человеку подсовывают поддельную ссылку — деньги уходят мошеннику. Более того, данные банковской карты известны — и впоследствии с неё могут снять все средства. Никогда не платите, переходя по ссылке, и не делайте никаких предоплат и арендной платы переводом денег незнакомым людям", — отметила Полякова.
Также Полякова поведала о случаях, когда на телефон человека, который подал объявление о сдаче квартиры, поступает звонок от "известного агентства недвижимости". Собеседник может предложить на выбор арендаторов и провести показ квартиры. При этом вас попросят сделать предоплату за данные услуги. Прежде чем переводить средства, как утверждает специалист, следует позвонить в это агентство и выяснить, действительно ли звонивший является его сотрудником.
Ранее Лайф сообщал о том, что на Урале судебные приставы обязали хозяина квартиры выселить тараканов.
Лента новостей
Диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью
сегодня в 04:58
Шведский депутат призвал убедить Германию остановить строительство "Северного потока — 2"
сегодня в 04:36
"Амёбам больше нечего смотреть": украинский журналист назвал крысами зрителей трёх закрытых телеканалов
сегодня в 04:30
Выбор редакции
Риелтор раскрыл, как изменятся цены на жильё после отмены ипотечных льгот
В России создадут единый реестр нуждающихся в жилье
Диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью
Шведский депутат призвал убедить Германию остановить строительство "Северного потока — 2"
"Амёбам больше нечего смотреть": украинский журналист назвал крысами зрителей трёх закрытых телеканалов
Комментариев: 0