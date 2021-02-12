Замечательный сосед: эксперты рассказали, как не ошибиться в выборе спутников по съёмной квартире

Согласно данным аналитического центра "Циана", интерес к съёмному жилью увеличивается. Количество просмотров объявлений об аренде квартир в Москве в январе 2021 года оказалось на треть больше, чем в январе 2020 года. В Санкт-Петербурге прирост составил 45%, а в Казани — почти в два раза.

При этом цены на съёмное жильё растут и средняя ставка аренды в крупнейших городах РФ увеличивается. За год наибольший прирост показали Екатеринбург (+8%) и Москва (+6%).

— Логично, что в такой ситуации многие задумываются о том, как снизить расходы на аренду. Один из способов — снять квартиру совместно. В Москве в период самоизоляции (апрель — июнь 2020 года) 29% всех потенциальных арендаторов планировали жить в съёмной квартире в одиночку, — отметила Виктория Кирюхина, главный эксперт аналитического центра компании "Циан". — После снятия ограничений доля "одиноких" арендаторов снизилась в среднем до 27%. Одновременно выросло число желающих снять квартиру вдвоём: 52% во время карантина и 58% после.

Советы психологов, как узнать "своего" соседа

Психолог Ирина Коржаева утверждает, что люди способны оценить друг друга даже до личной встречи. Благодаря врождённым инстинктам каждый может понять, с кем ему предстоит иметь дело. Главное — довериться своему первому впечатлению, когда важно услышать себя в ближайшие три секунды встречи. Всё, что после, — это наши догадки.

По словам Ирины Коржаевой, часто арендодатели в надежде подстраховаться идут простым путём, обращая внимание только на фото и страницу в соцсетях возможного квартиросъёмщика. Поэтому если вы хотите снять жильё, то не стоит ставить на аватарку страшные или отталкивающие фотографии, лучше расположить там максимально нейтральную. Будущий квартиросъёмщик должен понимать, что не нужно заранее отталкивать потенциального соседа.

В переписке легко можно ошибиться и составить неверное мнение о претенденте на жилплощадь. Человек может бежать, торопиться, потому что сегодня съезжает с квартиры, а значит, надо срочно найти новую. Конечно же, он будет волноваться и переживать. Главное — такие моменты переживания не спутать с агрессией или с попыткой обмануть, подсказывает специалист.

Чтобы расставить все точки над "i", психолог Ирина Коржаева рекомендует потенциальным соседям договориться о личной встрече. Совместное небольшое чаепитие поможет наладить беседу, в непринуждённой атмосфере арендодателю легче будет узнать, что случилось.

Если человеку скрывать нечего, он расскажет, почему съезжает или ищет квартиру, а если начинает юлить, то тут уже стоит насторожиться.

Если на вопрос: "Квартира такая прекрасная, почему ты съезжаешь?" — он уходит от ответа, было бы неплохо поговорить с его соседями по квартире, убедиться, нет ли каких-то подводных камней, считает психолог.

— Просто попейте чаю, чтобы обсудить нюансы проживания. Потому что момент "не договориться" означает, что дальше будут конфликты, — говорит Ирина Коржаева. — Если вам при просмотре комнаты потенциальные соседи элементарно не предложили даже стакан воды, это характеризует их как людей, которые на своей волне. Как только у них появятся свои интересы, подвернётся возможность выгоды для себя и закончится пересечение интересов с вами, они точно так же холодно могут вас подставить.

Психолог рекомендует заранее обозначить для себя основные правила и принципы, что приемлемо, а с чем мириться вы не собираетесь. Чем подробнее будут условия, тем проще пройдёт общение. Специалист напоминает, что в ходе беседы нужно внимательно прислушиваться к своим ощущениям. Стоит насторожиться, если вы почувствуете хоть малейшую манипуляцию: слишком уговаривают, много обещаний или, напротив, давят на совесть, жалость, скорость, ищут сочувствия и т.д., тем более если угрожают или вы чувствуете дискомфорт в общении, говорит Ирина Коржаева.

— Как показывает история Шелдона Купера (герой сериала "Теория большого взрыва". — Прим. Лайфа), ужиться можно с совершенно разными людьми, — говорит сертифицированный профайлер, специалист по безопасности и детекции лжи Эмма Гримм. — Кстати, именно социально опасные личности чаще всего характеризуются соседями как прекрасные, тихие люди. Если вы будете жить с профессиональным аферистом, но он будет тих, аккуратен и вежлив, почему бы и нет?

Специалист отметила, что имеет значение не только характер потенциального соседа, но и умение идти навстречу и соблюдать правила.

С точки зрения детекции лжи вопросы собеседнику стоит задать следующие:

— Как вы относитесь к правилам проживания?

— Скажите, что для вас неприемлемо.

Эмма Гримм уточняет: не так важно, что ответит или расскажет человек. Нужно смотреть на саму реакцию.

— Во-первых, он должен отвечать спокойно, без нервных реакций: тараторить, запинаться, проявлять агрессию, вытаращивать глаза, отвечать вопросом на вопрос или бегать глазами по сторонам, — говорит Эмма Гримм. — Если он адекватно отреагирует, будет с вами в комфортном диалоге, то, скорее всего, из него выйдет неплохой сосед. Если нет, то вас ждут проблемы. Плюс вы сразу покажете, что умеете постоять за себя и очертить границы.

Новое поколение квартиросъёмщиков

Заместитель директора департамента аренды квартир компании "ИНКОМ-недвижимость" Оксана Полякова отметила, что сейчас люди стали чаще арендовать жильё в складчину.

— По итогам января так называемых совместных арендаторов в общем составе нанимателей столичного жилья стало на 12% больше, чем в январе 2020 года, — рассказала Оксана Полякова. — И если раньше значительную часть квартиросъёмщиков в складчину составляли студенты, то сегодня чаще объединяются работающие граждане, семьи, в том числе с детьми.​

По словам главного эксперта аналитического центра "Циана" Виктории Кирюхиной, среди всех, кто планирует снять жильё, самые большие шансы на заселение у таких кандидатов:

● семей, а также арендаторов, снимающих жильё по одному (одобряются 55%); ● пар, не зарегистрировавших брак (49%); ● не родственников (друзья/знакомые) (44% одобренных заявок).

Виктория Кирюхина объяснила, что меньший интерес рантье к арендаторам-приятелям объясняется тем, что собственники квартир считают таких жильцов наименее надёжными и положительный ответ даётся лишь в половине случаев. Именно несемейные люди, живущие под одной крышей, могут проще разъехаться, а вопросы с платежами придётся решать уже собственнику, пояснила специалист.

Она также отметила, что, если вы планируете заселиться со знакомыми или друзьями в арендованную квартиру, жизненные обстоятельства могут поменяться. На такой случай нужно заранее определить, по какой схеме будет происходить оплата.

— Увы, жилищный вопрос порой становится причиной для конфликтов даже при аренде, когда сосед внезапно съезжает, оставляя обязанность по внесению всей арендной платы на второго жильца, если речь шла о субаренде, — пояснила Виктория Кирюхина.

Поэтому специалист рекомендует не надеяться на лучшее, а сразу подписать отдельные договоры аренды, когда собственник заключает соглашение с каждым из проживающих. В таком случае вопрос внезапного отъезда одного из жильцов уже не будет проблемой другого соседа.

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