Навальный против ветерана Игната Сергеевича Артёменко: второй день суда

Обвиняемый блогер "включил зомби" и продолжал унижать ветерана и всех окружающих.

12 февраля в Бабушкинском районном суде Москвы продолжилось заседание по уголовному делу против блогера Алексея Навального. Напомним, что его обвиняют в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко. Согласно версии обвинения, подсудимый умышленно распространял сведения, порочащие ветерана войны (назвал ветерана и партизана с героической биографией "продажным холуём" и "позором страны"), подорвав тем самым здоровье пожилого человека. И сегодня блогер продолжил свою шакалью схватку с 94-летним защитником Родины. После оскорблений 5 февраля и обвинений пожилого человека в том, что он выжил из ума, стало плохо не только Игнату Сергеевичу, но и всей стране, не ожидавшей такого поведения даже от известного своим хамством Алексея Навального. Некоторые его сторонники сразу заявили, что после такого пробития дна поддерживать его больше не будут. Перед началом суда оптимисты надеялись, что Навальный осознает неправоту и извинится перед пенсионером — хотя бы ради сохранения остатков своего имиджа среди вменяемых людей. Реалисты же были уверены, что "берлинский пациент" продолжит пикировать, и они оказались правы.

Измываться в очном режиме над пенсионером Навальный не смог (Игнат Сергеевич принял решение отказаться от дальнейшего присутствия в суде из-за состояния здоровья), поэтому решил попинать его заочно. Например, удивился, как это ветеран сам смог составить бумагу о том, что полностью доверяет дело гособвинению.

— Мы видели этого человека. Он прочитал три строчки по бумажке, не понимал вопросов и был чуть жив, что нормально в возрасте 95 лет. И сейчас вы хотите мне сказать, что он написал целый лист на компьютере с фразами "Полностью доверяю представление моих интересов…" Вы все используете деда как куклу. Нагло подделываете документы, — заявил человек, которого самого нагло и с удовольствием для многих сторон использовали как перчаточную куклу в деле о "Новичке".

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Уже под конец заседания Алексей Навальный стал сам использовать отсутствие Игната Сергеевича для затягивания процесса. Так, он заявил, что подписи ветерана сделаны не им (это после того, как Игнат Сергеевич по видеосвязи фактически подтвердил всё написанное им).

— Я желаю заявить ходатайство. Выслушайте меня, это моё право, ё-моё. Я обнаружил, что Артёменко в каждой своей бумаге подписывается по-разному. Я об этом говорю каждый раз, потому что я настаиваю: дедушку использовали. За него расписывался внучок, расписывался следователь. Я требую проведения почерковедческой экспертизы, — заявил он.

Судья Вера Акимова, понятно, в ходатайстве отказала — и неудивительно, что во время процесса Алексей Навальный над ней измывался. Начал он сразу же после старта заседания, предложив судье "отвести себя, прекратить позориться и поступить на какие-то курсы, чтобы усовершенствовать свои знания о законах РФ". При этом мотивировочную часть своего предложения, как обычно, превратил в балаган. Затем в ходе процесса постоянно хамил и огрызался, в том числе и на получаемые замечания судьи. — В дневник внесите мне замечание. Мне последний раз в школе делали столько замечаний, — заявил он на получение примерно десятого из них.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

По идее, конечно, судья Вера Акимова должна была просто удалить хамоватого подсудимого из зала, но, к счастью, этого не сделала. Пусть народ (а также сидевшие в зале дипломаты западных стран) видят своих героев. Ну и, не сумев пробить защиту судьи, Алексей Навальный сломался и всё-таки черканул ножкой очередное дно, проявив свою любовь к национал-социализму, которую его соратники так стремились вымарать из биографии. — Допрос в фашистской комендатуре очень напоминает происходящее здесь. В связи с чем я прошу разрешить обращаться к вам не "ваша честь", а "оберштурмбаннфюрер", — заявил блогер. И пару раз в ходе суда так к судье и обращался. Хорошо хоть, что не зиганул, сдержался. А то получил бы новое уголовное дело.

Внук Игната Сергеевича Игорь Колесников продолжал давать показания в пользу дедушки. Возразить по существу на них блогер не смог, поэтому попытался превратить опрос свидетеля в очернение самого свидетеля. Для этого Навальный вспомнил азы популизма, которым его учили в ходе недешёвых семинаров на Западе. Например, принцип "вы всё ещё пьёте коньяк по утрам". "Игорь Владимирович, я пытаюсь понять, как вы встали на скользкий путь торговли собственным дедом", — настойчиво твердил он тезисы, заготовленные ещё к первому заседанию. Очевидно, искренне ожидая, что внук начнёт оправдываться. Не начал. Тогда пришла очередь вытаскивать на свет "домашнее задание" — подготовленные его сторонниками материалы на господина Колесникова. Криминал, к сожалению блогера, не нарыли, поэтому использовал то, что есть, например машину внука. — Уважаемый свидетель, классно ли кататься по Москве на кабриолете? Вот фотография, — заявил он. Каким образом это связано с делом, Навальный не пояснил.

Не пояснил он по существу и всю доказательную базу, представленную прокуратурой: свой ролик, свои комментарии к нему, свои собственные взгляды на Победу. — Оскорбление ветеранов — это позиция ваша и ваших сторонников по дискредитации Победы и памяти о Великой Отечественной войне, — заявила Навальному прокурор Екатерина Фролова. Она спросила бы и про участие Навального в маршах националистов, чьи взгляды близки нацистским, да судья вопрос отвёл.

При этом обвинение под конец заседания дало Алексею Навальному ещё один шанс остаться хоть немного человеком. — Почему вы до сих пор не принесли извинения потерпевшему Игнату Артёменко? — спросила блогера Екатерина Фролова. — Я защищаю права ветеранов, — ответил охаивавший Парад Победы, "Бессмертный полк" и лично Игната Сергеевича блогер.

В итоге после 10 часов 40 минут процесса судья вынуждена была снова его перенести. Следующее заседание состоится 16 февраля и тоже начнётся в 10 утра.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

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