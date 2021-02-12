Политолог Данилин: Рейтинг президента находится в стабильном интервале

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин обратил внимание на устойчивость рейтинга президента Владимира Путина, несмотря на принимавшиеся в последнее время попытки повлиять на уровень доверия к нему российских граждан.

В частности, по данным еженедельного опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), большинство россиян (58%) положительно оценивают работу Путина на посту президента и всего 28% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. При этом рейтинг доверия президента за неделю не изменился, ему доверяют 54% опрошенных, говорится в материалах ФОМа.

Свою статистику в пятницу опубликовал и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По его данным, показатель одобрения деятельности Владимира Путина с 1 по 7 февраля 2021 года составил 62,5% (+0,7 п.п. за неделю), а на прямой вопрос о доверии президенту страны положительно ответили 66,1% респондентов (+0,1 п.п. за неделю).

"Мы видим, что рейтинг президента находится в устойчивом коридоре по обоим опросам. Это говорит о том, что поддержка населения у Путина не меняется вот уж, пожалуй, больше чем два года, с момента объявления пенсионной реформы и завершения её проведения", — прокомментировал Данилин в беседе с Лайфом.

По его словам, зачастую бывает так, что в открытом вопросе рейтинг того или иного политика проседает, а в закрытом — растёт (или наоборот). С точки зрения социологии это нормальная ситуация: главное, чтобы эта разница между предыдущим и текущим опросом не была значительной.

"Рейтинг президента находится во вполне себе стабильном интервале", — заключил он.

Напомним, что на этой неделе, выступая на заседании правительства, Владимир Путин поднял тему повышения зарплат бюджетникам. Глава государства отметил, что зачастую на бумаге показатели зарплат выглядят хорошо, а на деле за счёт различных ухищрений бюджетников переводят на сокращённый режим работы или заставляют лишь для отчётности работать на полставки. Он также поручил кабмину и региональным властям оперативно проверить соответствие зарплат "майским указам" 2012 года.

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