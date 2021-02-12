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Российские пранкеры спросили звезду сериала "Секретные материалы" про НЛО

Звонок Дэвиду Духовны поступил якобы от юной экоактивистки Греты Тунберг.

12 февраля 2021, 14:22
<p>Американский актёр Дэвид Духовны. Фото<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© ТАСС / ZUMA Press</p>

Американский актёр Дэвид Духовны. Фото © ТАСС / ZUMA Press

Голливудский актёр Дэвид Духовны, наиболее известный по роли агента ФБР в сериале "Секретные материалы", получил неожиданный звонок от шведской экоактивистки Греты Тунберг и её отца. Девочка стала рассказывать актёру, что якобы слышит в голове приказы от инопланетян. Оказалось, что всё это были происки российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Впрочем, вскоре и сам Духовны догадался, что стал жертвой розыгрыша.

"Разговор, естественно, зашёл об НЛО. "Грета" рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО. Он, в отличие от своего героя, к нашему разочарованию, оказался скептиком. Он всё понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку", — рассказал Кузнецов РИА "Новости".

Однако ещё до завершения разговора "Грета" успела сообщить Духовны, что хотела бы отправить актёра на космический корабль.

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Как сообщал Лайф, ранее российские пранкеры от имени Тунберг поговорили с голливудским актёром Эштоном Кутчером и узнали его мнение о президенте Украины Владимире Зеленском.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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