Российские пранкеры спросили звезду сериала "Секретные материалы" про НЛО

Голливудский актёр Дэвид Духовны, наиболее известный по роли агента ФБР в сериале "Секретные материалы", получил неожиданный звонок от шведской экоактивистки Греты Тунберг и её отца. Девочка стала рассказывать актёру, что якобы слышит в голове приказы от инопланетян. Оказалось, что всё это были происки российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Впрочем, вскоре и сам Духовны догадался, что стал жертвой розыгрыша.

"Разговор, естественно, зашёл об НЛО. "Грета" рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО. Он, в отличие от своего героя, к нашему разочарованию, оказался скептиком. Он всё понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку", — рассказал Кузнецов РИА "Новости".

Однако ещё до завершения разговора "Грета" успела сообщить Духовны, что хотела бы отправить актёра на космический корабль.

Как сообщал Лайф, ранее российские пранкеры от имени Тунберг поговорили с голливудским актёром Эштоном Кутчером и узнали его мнение о президенте Украины Владимире Зеленском.

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