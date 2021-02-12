На Урале судебные приставы обязали хозяина квартиры выселить тараканов
Для этого пришлось снимать обои, пол и перекрытия потолка.
В Свердловской области судебные приставы обязали мужчину избавиться от насекомых в квартире. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по региону.
"В суд обратились соседи, которых не устраивало, что в соседней квартире антисанитарные условия и насекомые из неё расползаются по всему дому. Суд поддержал жильцов дома и обязал хозяина квартиры привести своё жилище в порядок", — приводит Ura.ru комментарий приставов.
Однако на этом дело на закончилось. Мужчина никак не отреагировал на решение суда, не являлся на приём к судебным приставам и игнорировал предупреждения. Выяснилось, что он работает вахтовым методом. Когда до него дозвонились, он вернулся в родной Артёмовский.
По приезде мужчина открыл квартиру и пустил дезинсекторов, которые вместе с хозяевами сняли обои, пол, а также покрытие потолка. После обработки помещения приставы проверили квартиру и, не обнаружив там ни мусора, ни тараканов, убедились в том, что требование суда выполнено.
Ранее в Роспотребнадзоре предупреждали, что новый пик активизации тараканов в многоквартирных домах может прийти на февраль.
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