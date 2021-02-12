Директор Третьяковки рассказала о высокой востребованности музея после снятия ограничений

После снятия антиковидных ограничений и возвращения к работе российские культурные учреждения оказались невероятно востребованны. Об этом рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью News.ru.

"Востребованность невероятно высокая. Мы это видим по первым девяти дням работы музея начиная с 22 по 31 января. На такие выставки, как "Роберт Фальк" или "Кинетизм", в выходные дни все билеты были проданы ещё с утра в субботу, а это достаточно большие пространства", — отметила Трегулова.

Она выделила абсолютный рекорд посещаемости отдела Новой Третьяковки на Крымском Валу в Москве. Сейчас открыты 22 из 37 залов постоянной экспозиции.

"Это абсолютный рекорд посещений за всё время существования здания на Крымском Валу именно постоянной экспозиции, это притом что у нас ограничения по посещаемости. Я очень хорошо помню 90-е годы, когда в перерывах между экспонированием временных выставок в этом здании в гардеробе зимой, дай бог, висело 20 пальто", — рассказала Трегулова.

Искусство в настоящий момент, по мнению Трегуловой, стало отличным способом снять психологическое напряжение после локдауна. Оно позволяет сберечь телесное и ментальное здоровье.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что снимать ограничения на проведение массовых мероприятий в Москве пока рано.

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