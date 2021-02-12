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Жириновский поделился секретом счастливого брака: отдельные кровати в разных квартирах

Депутат считает, что "чрезмерная" близость разрушает брак.

12 февраля 2021, 14:07
<p>Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © Государственная дума</p>

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © Государственная дума

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с молодёжью в преддверии Дня всех влюблённых поделился своим видением гарантий счастливого брака. Основной совет политика весьма своеобразен: отдельные кровати в разных комнатах, а лучше всего — в разных квартирах.

"О постели: как спят обычно муж с женой? Вы же плюхаетесь в одну кровать! То есть спят в одной кровати и мешают друг другу всю ночь спать — и не высыпаются. Спать нужно в отдельных кроватях. Ещё нужно, чтобы они были в отдельных комнатах. А это окончательное решение вопроса? Нет, надо, чтобы была ещё отдельная квартира", — сказал главный либерал-демократ страны.

При проживании в одной квартире супруги всё время видятся и надоедают друг другу, говорит Жириновский. Нахождение в разных квартирах на одной лестничной клетке превращает каждую встречу в свидание. По мнению депутата, половинки начинают скучать — и у них появляется желание побыть вместе. Как отмечает Жириновский, при этом необязательно, что такое "свидание" закончится близкой связью, можно просто чай вместе попить.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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