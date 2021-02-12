Жириновский поделился секретом счастливого брака: отдельные кровати в разных квартирах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с молодёжью в преддверии Дня всех влюблённых поделился своим видением гарантий счастливого брака. Основной совет политика весьма своеобразен: отдельные кровати в разных комнатах, а лучше всего — в разных квартирах.

"О постели: как спят обычно муж с женой? Вы же плюхаетесь в одну кровать! То есть спят в одной кровати и мешают друг другу всю ночь спать — и не высыпаются. Спать нужно в отдельных кроватях. Ещё нужно, чтобы они были в отдельных комнатах. А это окончательное решение вопроса? Нет, надо, чтобы была ещё отдельная квартира", — сказал главный либерал-демократ страны.

При проживании в одной квартире супруги всё время видятся и надоедают друг другу, говорит Жириновский. Нахождение в разных квартирах на одной лестничной клетке превращает каждую встречу в свидание. По мнению депутата, половинки начинают скучать — и у них появляется желание побыть вместе. Как отмечает Жириновский, при этом необязательно, что такое "свидание" закончится близкой связью, можно просто чай вместе попить.

Ранее опрос показал, что почти половина российских мужчин хотела бы получить на День влюблённых праздничный ужин.

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