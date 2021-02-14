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В США рекомендовали снизить число жертв среди гражданских при авиаударах в Сирии и Ираке

Для этого Штатам нужно увеличить число наземных разведчиков-корректировщиков и обеспечить достаточное количество высокоточных боеприпасов.

14 февраля 2021, 00:57

Фото © Zuma / TASS

США необходимо уменьшить число жертв авиаударов ВВС среди мирного населения Сирии и Ирака. К такому выводу пришли аналитики корпорации RAND в исследовании "Воздушная война против ИГИЛ*".

ВВС США нанесли авиаудар по сирийской армии

ВВС США нанесли авиаудар по сирийской армии

Отметим, что в работе анализируются действия авиации западной коалиции во главе с США в Сирии и Ираке в период с 2014 по 2019 год.

"Военно-воздушные силы США должны будут ограничить потери среди гражданского населения и нанесение сопутствующего ущерба в ходе будущих воздушных операций, в том числе при боевых действиях с практически равным противником, которые могут проходить в плотной городской среде", — говорится в отчёте.

Для этого же Штатам нужно увеличить число наземных разведчиков-корректировщиков и обеспечить достаточное количество высокоточных боеприпасов. Кроме того, рекомендовано отказаться от применения неуправляемых бомб в людных местах.

Боевики насчитали десятки погибших после авиаудара на севере Сирии

Боевики насчитали десятки погибших после авиаудара на севере Сирии

В RAND также отказались от оценок числа потерь среди мирных жителей Ирака и Сирии от авиаударов коалиции. Однако, по официальным данным на лето 2019 года, всего за пять лет было убито 1319 мирных жителей. В то же время британская мониторинговая группа Airwars утверждает, что погибших было в 10 раз больше.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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