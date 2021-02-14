Китай обвинил США в "деструктивном влиянии" на ВОЗ из-за критики выводов о происхождении ковида
Пекин надеется, что Вашингтон предпримет "реальные шаги" по противодействию пандемии.
Фото © Pixabay
Деструктивное влияние США на работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мешает борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило Посольство Китая в Штатах в ответ на обеспокоенность Белого дома выводами организации о происхождении ковида.
"В последние годы Соединённые Штаты предприняли действия, которые оказали большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма ВОЗ. Вашингтон создал значительные препятствия для международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом", — указано в заявлении.
При этом Пекин надеется, что Вашингтон "займёт ответственную и прозрачную позицию" и предпримет реальные шаги по противодействию пандемии.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал выводы экспертов ВОЗ, изучавших в Китае возможность возникновения коронавируса. По его словам, влияние на них могли оказать власти Поднебесной, что вызывает обеспокоенность в Белом доме.
Выбор редакции
Врач рассказал, зависит ли риск заболеть коронавирусом от весеннего спада иммунитета
Шведский депутат призвал убедить Германию остановить строительство "Северного потока — 2"
Диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью
"Амёбам больше нечего смотреть": украинский журналист назвал крысами зрителей трёх закрытых телеканалов
Стали известны самые популярные направления для путешествий на День влюблённых
Комментариев: 0