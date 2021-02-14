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Китай обвинил США в "деструктивном влиянии" на ВОЗ из-за критики выводов о происхождении ковида

Пекин надеется, что Вашингтон предпримет "реальные шаги" по противодействию пандемии.

14 февраля 2021, 01:33

Фото © Pixabay

Деструктивное влияние США на работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мешает борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило Посольство Китая в Штатах в ответ на обеспокоенность Белого дома выводами организации о происхождении ковида.

"В последние годы Соединённые Штаты предприняли действия, которые оказали большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма ВОЗ. Вашингтон создал значительные препятствия для международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом", — указано в заявлении.

При этом Пекин надеется, что Вашингтон "займёт ответственную и прозрачную позицию" и предпримет реальные шаги по противодействию пандемии.

ВОЗ допускает, что коронавирус начал распространяться в Китае до декабря 2019 года

ВОЗ допускает, что коронавирус начал распространяться в Китае до декабря 2019 года

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал выводы экспертов ВОЗ, изучавших в Китае возможность возникновения коронавируса. По его словам, влияние на них могли оказать власти Поднебесной, что вызывает обеспокоенность в Белом доме.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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