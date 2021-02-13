Выводы экспертов ВОЗ о происхождении коронавируса обеспокоили США
Вашингтон призвал КНР предоставить данные самых ранних дней вспышки заболевания.
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Вашингтон опасается, что на выводы экспертов ВОЗ, изучавших в Китае возможность возникновения коронавируса, оказали влияние власти КНР. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы глубоко обеспокоены тем, как сообщались ранние выводы расследования по CoViD-19, и вопросами о том, какой процесс использовался для того, чтобы прийти к этим выводам. Важно, чтобы этот доклад был независимым, а выводы экспертов — свободными от вмешательства или изменений со стороны китайского правительства", — говорится в письменном заявлении американского чиновника.
По словам Салливана, чтобы лучше понять природу пандемии коронавируса, "Китай должен предоставить данные самых ранних дней вспышки заболевания".
Напомним, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в Китай 14 января для расследования причин появления коронавируса. В частности, учёные посетили рынок в Ухани, который называют родиной ковида, а также Институт вирусологии, с которым были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении CoViD-19.
Ранее эксперты ВОЗ заявили, что изучили четыре версии передачи коронавируса человеку: от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов и из-за инцидента в лаборатории. При этом последний вариант является "крайне маловероятным".
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