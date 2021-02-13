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Категорий: 18

Оксфордскую вакцину от ковида проверят на детях

Ранее препарат уже показал свою безопасность для взрослых.

13 февраля 2021, 15:27
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Специалисты Оксфордского университета заявили, что испытания вакцины, разрабатываемой совместно с компанией AstraZeneca, будут проводиться на детях и подростках в возрасте от шести до 17 лет.

"Университет начинает исследования безопасности вакцины ChAdOx1 nCoV-19 для подростков и детей. Исследования будут проводиться в трёх центрах в Лондоне, Саутгемптоне и Бристоле", — говорится на сайте Оксфордского университета.

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AstraZeneca нашла способ обеспечить своей вакцине от ковида эффективность выше 90%

Отмечается, что ранее препарат показал свою безопасность для взрослых. Теперь же медикам предстоит выяснить, вырабатывается ли соответствующий иммунный ответ у детей. По заверению главного разработчика препарата профессора Эндрю Полларда, большинство детей не подвержены ковиду и вряд ли почувствуют себя плохо, но важно узнать, как отреагирует на прививку их иммунитет. В исследовании будут участвовать 300 волонтёров, 240 из которых получат вакцину.

Ранее сообщалось, что Великобритания первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса AstraZeneca.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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