Оксфордскую вакцину от ковида проверят на детях

Специалисты Оксфордского университета заявили, что испытания вакцины, разрабатываемой совместно с компанией AstraZeneca, будут проводиться на детях и подростках в возрасте от шести до 17 лет.

"Университет начинает исследования безопасности вакцины ChAdOx1 nCoV-19 для подростков и детей. Исследования будут проводиться в трёх центрах в Лондоне, Саутгемптоне и Бристоле", — говорится на сайте Оксфордского университета .

Отмечается, что ранее препарат показал свою безопасность для взрослых. Теперь же медикам предстоит выяснить, вырабатывается ли соответствующий иммунный ответ у детей. По заверению главного разработчика препарата профессора Эндрю Полларда, большинство детей не подвержены ковиду и вряд ли почувствуют себя плохо, но важно узнать, как отреагирует на прививку их иммунитет. В исследовании будут участвовать 300 волонтёров, 240 из которых получат вакцину.